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محمد بن سلمان
عبّر عن تعازيه في شهداء قوة الواجب المشاركة بعمليات إعادة الأمل

محمد بن سلمان‬⁩ يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
محمد بن سلمان‬⁩ يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عبّر خلاله عن تعازيه في الشهداء من منسوبي قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

فيما عبّر جلالة الملك حمد بن عيسى، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر تجاه الشهيدين والمصابين وحكومة وشعب البحرين، وتأكيده اعتزاز مملكة البحرين بشهدائها أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

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