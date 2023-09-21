محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها

تحدث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن العديد من الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية في حوار كاشف إلى قناة فوكس نيوز، أجراه معه المذيع الأمريكي الشهير بيريت باير.

الأفضل دائمًا

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية اللقاء أن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الأهداف بطموحات عريضة، متابعًا أن المملكة تتقدم بسرعة هائلة في هذا الأمر ونحاول أن نعتمد على تنويع الاقتصاد.

رؤية 2030 طموحة

وأضاف ولي العهد، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أن السعودية لن تعود إلى الوراء، خاصةً وأن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، حيث كانت المملكة في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًّا، ونمو المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

وتابع أن اقتصاد المملكة رقم 17 عالميًّا، ويمكن للسعودية العودة ضمن قائمة الـ 7، مشددًا على أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.

الشعب السعودي مؤمن بالتغيير

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم، وأركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.

كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

السياحة في السعودية

كذلك أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة للسعودية، مشيرًا إلى استهداف من 100 إلى 150 مليونًا في 2030.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.

العلاقات السعودية الأمريكية

في الشأن العالمي والعلاقات الدولية، شدد ولي العهد على أن العلاقات السعودية متميزة مع أمريكا والرئيس جو بايدن ويعملان سويًّا في العديد من الملفات المشتركة.

كما أكد أن أسامة بن لادن عدو مشترك للسعودية وأمريكا وكان يخطط للوقيعة بين البلدين.

النفط

وتحدث ولي العهد عن السياسة التي تنتهجها المملكة في إنتاج النفط، وأكد أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب والمملكة ملتزمة باستقرار أسواق النفط.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن قرارات أوبك + لا تدعم طرفًا على حساب الآخر.

العلاقات مع إيران

وبالنسبة إلى العلاقات مع إيران والملف النووي، رأى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية؛ لأنه لا أحد يستطيع استخدامها والعالم لا يستطيع تحمل هيروشيما جديدة.

امتلاك النووي خطوة سيئة

واستكمل ولي العهد: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية، فهذه خطوة سيئة، لا أحد يحتاج السلاح النووي؛ لأنه لا يمكن استخدامه.

وتابع: حتى لو حصلت إيران أو أي دولة على سلاح نووي فهذا يعني أنها ستخوض حربًا مع بقية الدول.

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا أحد يستطيع استخدامها والعالم لا يستطيع تحمل هيروشيما جديدة#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/q9OCdTpGF7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: العالم لا يتحمل رؤية حدوث هيروشيما مرة أخرى، إن رؤية 100 ألف شخص يقتلون فهذا يعني أنك في حرب مع بقية دول العالم.

ولفت ولي العهد إلى أن العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة، ونوه إلى أن أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب، بل هو مُهدد لأمن العالم.

حصول السعودية على النووي

وأردف ولي العهد حديثه بشأن السلاح النووي قائلًا: إن توازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت عليه إيران.

وأكد ولي العهد أن المملكة تتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًّا.

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: إذا حازت إيران على سلاح نووي فلا بد لنا من حيازته بالمثل #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/sIPn7kFixS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

الصين وبريكس

وأوضح ولي العهد أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بين المملكة وبين إيران، كما أن مجموعة بريكس لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب.

دعم اليمن

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديًّا.

العلاقات مع إسرائيل

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة#لقاء_محمد_بن_سلمان #صحيفة_المواطن #السعودية pic.twitter.com/SsKR9qncbd — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 20, 2023

وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لـ Fox News: القضية الفلسطينية مهمة جدًا بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل #لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/dfNcqA9Wvu — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 20, 2023

روسيا وأوكرانيا

وفي شأن العلاقات السعودية مع روسيا وأوكرانيا، قال الأمير محمد بن سلمان: لدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ونعمل جاهدين لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.