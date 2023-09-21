Icon

محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها Icon محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت Icon ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة Icon رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا Icon ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 Icon ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة Icon ولي العهد: رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعًا Icon سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت Icon ارتفاع أسعار البنزين في اليمن 10.9% Icon بوليفارد سيتي تحتفي باليوم الوطني بـ 6 فعاليات متنوعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى.. ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد

محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ صباحاً
محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن العديد من الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والعالمية في حوار كاشف إلى قناة فوكس نيوز، أجراه معه المذيع الأمريكي الشهير بيريت باير.

الأفضل دائمًا

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية اللقاء أن الهدف هو الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا وتحويل التحديات إلى فرص وتحقيق الأهداف بطموحات عريضة، متابعًا أن المملكة تتقدم بسرعة هائلة في هذا الأمر ونحاول أن نعتمد على تنويع الاقتصاد.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

3 أشهر على شدة البرد

3 أشهر على شدة البرد

رؤية 2030 طموحة

وأضاف ولي العهد، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أن السعودية لن تعود إلى الوراء، خاصةً وأن رؤية 2030 طموحة وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر، حيث كانت المملكة في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموًّا، ونمو المملكة غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

وتابع أن اقتصاد المملكة رقم 17 عالميًّا، ويمكن للسعودية العودة ضمن قائمة الـ 7، مشددًا على أن الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال.

الشعب السعودي مؤمن بالتغيير

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك، متابعًا: “وأنا واحد منهم، وأركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها”.

وأضاف: نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، مستكملًا: وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد”.

كما وجه ولي العهد خلال اللقاء رسالة إلى المتردّدين بزيارة المملكة بقوله: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.

السياحة في السعودية

كذلك أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة للسعودية، مشيرًا إلى استهداف من 100 إلى 150 مليونًا في 2030.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%.

العلاقات السعودية الأمريكية

في الشأن العالمي والعلاقات الدولية، شدد ولي العهد على أن العلاقات السعودية متميزة مع أمريكا والرئيس جو بايدن ويعملان سويًّا في العديد من الملفات المشتركة.

كما أكد أن أسامة بن لادن عدو مشترك للسعودية وأمريكا وكان يخطط للوقيعة بين البلدين.

النفط

وتحدث ولي العهد عن السياسة التي تنتهجها المملكة في إنتاج النفط، وأكد أن سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب والمملكة ملتزمة باستقرار أسواق النفط.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن قرارات أوبك + لا تدعم طرفًا على حساب الآخر.

العلاقات مع إيران

وبالنسبة إلى العلاقات مع إيران والملف النووي، رأى أنه لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية؛ لأنه لا أحد يستطيع استخدامها والعالم لا يستطيع تحمل هيروشيما جديدة.

امتلاك النووي خطوة سيئة

واستكمل ولي العهد: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية، فهذه خطوة سيئة، لا أحد يحتاج السلاح النووي؛ لأنه لا يمكن استخدامه.

وتابع: حتى لو حصلت إيران أو أي دولة على سلاح نووي فهذا يعني أنها ستخوض حربًا مع بقية الدول.

العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: العالم لا يتحمل رؤية حدوث هيروشيما مرة أخرى، إن رؤية 100 ألف شخص يقتلون فهذا يعني أنك في حرب مع بقية دول العالم.

ولفت ولي العهد إلى أن العلاقة مع إيران تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة، ونوه إلى أن أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يُهدد أمنها فحسب، بل هو مُهدد لأمن العالم.

حصول السعودية على النووي

وأردف ولي العهد حديثه بشأن السلاح النووي قائلًا: إن توازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى ما حصلت عليه إيران.

وأكد ولي العهد أن المملكة تتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًّا.

الصين وبريكس

وأوضح ولي العهد أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بين المملكة وبين إيران، كما أن مجموعة بريكس لا تُمثل أي نوع من المنافسة الجيوسياسية لأمريكا أو الغرب.

دعم اليمن

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديًّا.

العلاقات مع إسرائيل

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحًا لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وتابع: نأمل في تحسين حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعبًا في المنطقة.

وأردف ولي العهد: نصبح أقرب كل يوم بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق مُنذ انتهاء الحرب الباردة.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على أنه يريد أن يرى حياة جيدة للفلسطينيين.

روسيا وأوكرانيا

وفي شأن العلاقات السعودية مع روسيا وأوكرانيا، قال الأمير محمد بن سلمان: لدينا علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ونعمل جاهدين لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في...

السعودية اليوم
فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة
الرياضة

فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة

الرياضة
ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر بنيويورك
العالم

ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر...

العالم
جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم الأيتام والأسر الفقيرة
السعودية اليوم

جمعية الحديبية تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية لدعم...

السعودية اليوم
شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها
العالم

شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر...

العالم
ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم
آخر الاخبار

ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم

آخر الاخبار
تحديث جديد لـ “آي أو إس 17” يضيف ميزة جديدة لخرائط آبل
تكنولوجيا

تحديث جديد لـ “آي أو إس 17”...

تكنولوجيا
مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام بيع وتأجير...

أخبار رئيسية