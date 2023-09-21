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أكد أنه يتابع الشؤون السياسية الأمريكية أحيانًا

محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز
المواطن - فريق التحرير

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أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أنه دقيق وذو تركيز ويحضر جيدًا.

رأي ولي العهد في الرئيس الأمريكي

جاء ذلك خلال رده على سؤال في لقائه مع قناة “فوكس نيوز” بشأن تقييم ولي العهد للرئيس بايدن خاصة مع الاهتمام الكبير في أمريكا بشأن عمر الرئيس الأمريكي.

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وقال ولي العهد “هو دقيق وذو تركيز.. هو حقًا ذو تركيز ويحضر جيدًا،. وهذا ما رأيته”.

وعن متابعته للسياسة الأمريكية عن قرب، رد ولي العهد بالقول “أحيانًا، أغلب ما أحاول متابعته هو ما يؤثر على السعودية.. ولكن أتابع الشؤون السياسية الأمريكية أحيانًا”.

تغيير الإدارة الأمريكية

وتابع قوله مع قناة “فوكس نيوز”: “أحيانًا التغيير في أي بلد دائمًا ما يؤدي إلى فترة من المفاوضات ونحن معتادون على ذلك”.

وأضاف “وعند تغيير الإدارة في البيت الأبيض نبدأ فترة من التواصل معها والتفاوض والنقاش حول العقبات والفرص حتى نصل لمرحلة تكون فيها خطة محددة للعمل عليها خلال السنوات المقبلة”.

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