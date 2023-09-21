محمد بن سلمان عن بايدن : دقيق وذو تركيز

أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أنه دقيق وذو تركيز ويحضر جيدًا.

رأي ولي العهد في الرئيس الأمريكي

جاء ذلك خلال رده على سؤال في لقائه مع قناة “فوكس نيوز” بشأن تقييم ولي العهد للرئيس بايدن خاصة مع الاهتمام الكبير في أمريكا بشأن عمر الرئيس الأمريكي.

وقال ولي العهد “هو دقيق وذو تركيز.. هو حقًا ذو تركيز ويحضر جيدًا،. وهذا ما رأيته”.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يتحدث لفوكس نيوز عن الرئيس #بايدن: دقيق وذو تركيز ويحضّر جيدا#العربية pic.twitter.com/RyhW2I8XZW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 21, 2023

وعن متابعته للسياسة الأمريكية عن قرب، رد ولي العهد بالقول “أحيانًا، أغلب ما أحاول متابعته هو ما يؤثر على السعودية.. ولكن أتابع الشؤون السياسية الأمريكية أحيانًا”.

تغيير الإدارة الأمريكية

وتابع قوله مع قناة “فوكس نيوز”: “أحيانًا التغيير في أي بلد دائمًا ما يؤدي إلى فترة من المفاوضات ونحن معتادون على ذلك”.

وأضاف “وعند تغيير الإدارة في البيت الأبيض نبدأ فترة من التواصل معها والتفاوض والنقاش حول العقبات والفرص حتى نصل لمرحلة تكون فيها خطة محددة للعمل عليها خلال السنوات المقبلة”.