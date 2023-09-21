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تحدث عما حققته السعودية من إنجازات خلال عامين

محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا
المواطن - فريق التحرير

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تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التي حققتها السعودية من نمو وإنجازات وتنمية نجاحات على المستوى العالمي، ردًا على سؤال “فوكس نيوز” عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه في عام 2022 كانت السعودية أسرع الدول نموًا في مجموعة الـ 20، وأصبحت خلال العام الحالي ثاني أسرع الدول نموًا بالنظر إلى إسهامات القطاع غير النفطي، الأمر الذي يمثل تنافسًا جيدًا بين السعودية والهند، بحسب قوله.

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سؤال لولي العهد

يشار إلى أنه قبل بث اللقاء الحصري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم بث لقاء لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه مع القناة حين طلب منه المحاور بريت باير النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.

فرد وزير الطاقة على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان “متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة”، في إشارة منه إلى كثرة العمل.

فما كان من المحاور إلا أن ضحك لتلك الإجابة التي تشي بالكثير عن نشاط الوزارات في المملكة لتحقيق الخطط الضخمة التي وضعها ولي العهد، والتي حصدت ثمارها من إنجازات وأنشطة وفعاليات ومبادرات عززت مكانة السعودية إقليميًا ودوليًا.

 

 

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