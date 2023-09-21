المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن منتخب السعودية الـ57 عالميًا المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب
تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التي حققتها السعودية من نمو وإنجازات وتنمية نجاحات على المستوى العالمي، ردًا على سؤال “فوكس نيوز” عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه في عام 2022 كانت السعودية أسرع الدول نموًا في مجموعة الـ 20، وأصبحت خلال العام الحالي ثاني أسرع الدول نموًا بالنظر إلى إسهامات القطاع غير النفطي، الأمر الذي يمثل تنافسًا جيدًا بين السعودية والهند، بحسب قوله.
يشار إلى أنه قبل بث اللقاء الحصري لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم بث لقاء لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه مع القناة حين طلب منه المحاور بريت باير النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.
فرد وزير الطاقة على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان “متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة”، في إشارة منه إلى كثرة العمل.
فما كان من المحاور إلا أن ضحك لتلك الإجابة التي تشي بالكثير عن نشاط الوزارات في المملكة لتحقيق الخطط الضخمة التي وضعها ولي العهد، والتي حصدت ثمارها من إنجازات وأنشطة وفعاليات ومبادرات عززت مكانة السعودية إقليميًا ودوليًا.
بماذا أجابَ ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان على سؤال قناة #فوكس_نيوز عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة؟#العربية pic.twitter.com/94dMA2sxzg
— العربية (@AlArabiya) September 21, 2023