محمد بن سلمان لـ Fox News: أحب الرياضة وتفاجأنا بالفوز على الأرجنتين لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج لقاء محمد بن سلمان.. أمن واستقرار المنطقة من أولويات قيادة السعودية لقاء محمد بن سلمان.. للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى أمن الوطن وسلامة الشعب السعودي ومصالحه العُليا من أولويات محمد بن سلمان محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها
تطرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لقائه مع قناة Fox News للمجال الرياضي ومباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في كأس العالم.
وقال الأمير محمد بن سلمان ردًا على سؤال مذيع Fox News: “نعم أنا من محبي الرياضة، وكنت مع عائلتي وإخوتي وعائلاتهم وشاهدنا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم”.
"عندما فازت المملكة على الأرجنتين في كأس العالم، ماذا كان رد فعلك؟"؛ #ولي_العهد يجيب. #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/yU43ZLLuvG
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023
وأضاف “كنا فقط نريد أن نخرج بدون هزيمة ثقيلة ولكن فوجئنا بالفوز ونتيجة المباراة”.
كذلك أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.
وتابع ولي العهد “إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي”.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان لـ Fox News: إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي
#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/Wp4NS380u6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023