محمد بن سلمان لـ Fox News: أحب الرياضة وتفاجأنا بالفوز على الأرجنتين

تطرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في لقائه مع قناة Fox News للمجال الرياضي ومباراة المنتخب السعودي مع الأرجنتين في كأس العالم.

فوز السعودية على الأرجنتين

وقال الأمير محمد بن سلمان ردًا على سؤال مذيع Fox News: “نعم أنا من محبي الرياضة، وكنت مع عائلتي وإخوتي وعائلاتهم وشاهدنا مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم”.

"عندما فازت المملكة على الأرجنتين في كأس العالم، ماذا كان رد فعلك؟"؛ #ولي_العهد يجيب. #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/yU43ZLLuvG — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023

وأضاف “كنا فقط نريد أن نخرج بدون هزيمة ثقيلة ولكن فوجئنا بالفوز ونتيجة المباراة”.

الاستثمار في المجال الرياضي

كذلك أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تُرحب بالنقد ولا تخشاه، والتقارير التي تتحدث عن خلاف ذلك غير دقيقة، كما أن استثمارها في الرياضة يأتي من أجل شعبها وليس لإرضاء العالم، والحديث عن مزاعم الغسيل الرياضي فكرة سخيفة.

وتابع ولي العهد “إذا كان الغسيل الرياضي سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ فسأستمر في ممارسة الغسيل الرياضي”.