محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال

في حديث من القلب، كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن الهوايات التي يمارسها أثناء وقت الفراغ.

هوايات ولي العهد

وقال ولي العهد، في حوار لقناة “fox news”: “ألعب بعض ألعاب الفيديو مع أبنائي أو أصدقائي بعضًا من الوقت، أيضًا أحب الغوص والمشي بين الجبال والاستمتاع بالطبيعة”.

وأضاف ولي العهد “هناك بعض الأمور الأخرى.. مثل الغولف وبادل وكرة السلة وغيرها.. ولكن الشيء الأساسي المشي والغوص.

لحظات تاريخية

وكان الإعلامي بريت باير قد وصف لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان بأنه بمثابة لحظات تاريخية في أول مقابلة باللغة الإنجليزية مع ولي العهد، فيما وصف السعودية بأنها أهم الأماكن على وجه الأرض بفضل جهودها وموقعها الريادي على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية.