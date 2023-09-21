محمد بن سلمان لـ Fox News: قمنا بعمل رائع في خدمة الحرمين الشريفين

تطرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود السعودية قيادة وشعباً في خدمة الحرمين الشريفين والزائرين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ملوك السعودية والحرمين الشريفين

وقال ولي العهد لقناة ” Fox News”: “الحرمان الشريفان موجودان في المملكة العربية السعودية، وهي الأماكن الأكثر قداسة للمسلمين، هنا مكة والكعبة، التي يتوجه إليها المسلمون خمس مرات في اليوم، وعليهم زيارتها في حياتهم على الأقل مرة واحدة”.

"من واجب أي ملك للسعودية، بل من واجب كل أبناء الشعب السعودي خدمة هذين المكانين وخدمة زوارهما" #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/NofzQFxVvD — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023

عمل رائع وواجب على كل سعودي

وأضاف “أنت تتحدث تقريبًا عن 2 مليار شخص في العالم من المسلمين، وفي المدينة المنورة يوجد قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذا من واجب أي ملك سعودي ومن واجب كل الشعب السعودي خدمة هذه الأماكن وخدمة زوار تلك الأماكن، وأعتقد أننا قمنا بعمل رائع في هذا المجال”.