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ستكون الرياض ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم

محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ صباحاً
محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.

أعلى معدل نمو

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.

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وحققت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو ضمن مجموعة دول العشرين العام الماضي، حيث سجل اقتصادها نموًّا بنسبة 8.7%، وهو الأعلى منذ 2011.

اتفاقات هامة مع مجموعة العشرين

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة كانت تخطط لتوقيع خطة مشتركة للبنية التحتية مع الهند ودول في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بهدف ربطها عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البحرية، في تطور يتزامن مع تعزيز الصين نفوذها في المنطقة الغنية بالنفط.

وتابع قائلًا: “كانت الولايات المتحدة تعمل بهدوء على المشروع مع الهند والسعودية والإمارات، بهدف ربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية، وبالهند عبر خطوط الشحن من موانئ المنطقة تمتد إلى أوروبا”.

مقابلة محمد بن سلمان

يتمثل أهم ما جاء في مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز في النقاط التالية:

  • “بريكس” ليست مجموعة دول ضد أمريكا والدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها.
  • حاولنا الانضمام إلى G7 لكن بعض الدول أرادت إملاء شروطها علينا.
  • نريد أن تأتي الشركات الأمريكية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة بالشرق الأوسط.
  • لدينا رؤية كبيرة سنكون من أقوى اقتصادات العالم.
  • نحاول تحقيق المزيد من الأهداف ونتقدم بسرعة هائلة الآن نحن الدولة الثانية نموًّا في مجموعة العشرين.

من جهته وصف الإعلامي بريت باير لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان بأنه بمثابة لحظات تاريخية في أول مقابلة باللغة الإنجليزية مع ولي العهد، فيما وصف السعودية بأنها أهم الأماكن على وجه الأرض بفضل جهودها وموقعها الريادي على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية.

ممرات خضراء عابرة للقارات

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت هذا الشهر في الهند، أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ووقّعت المملكة والولايات المتحدة مذكرة تفاهم لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات خضراء عابرة للقارات، بهدف تعزيز أمن الطاقة وجهود تطوير الطاقة النظيفة، وتيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

ولي العهد ورؤية 2030

تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في السعودية، التي تم إطلاقها منذ إعلان “رؤية المملكة 2030” عام 2016، نحو 1.25 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع التي أُرسيت منها 250 مليار دولار، بحسب تقرير صادر حديثًا.

 

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