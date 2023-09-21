المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن منتخب السعودية الـ57 عالميًا المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب
كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن جزيرة سندالة هي واحدة من الجزر التي تقوم السعودية بتطويرها في البحر الأحمر.
وقال ولي العهد خلال مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” “هذه واحدة من العديد من الجزر التي نقوم بتطويرها في البحر الأحمر”، مضيفًا بأن هناك تقريباً 22 جزيرة قيد البناء، وجزيرة سندالة واحدة منهم، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجزر.
وتابع قوله خلال جولته مع مذيع “فوكس نيوز” من جزيرة سندالة”: “من المؤسف وجود أجمل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وهي ما زالت في حالة جيدة لأنها تتحمل درجات الحرارة، ولكنها غير متاحة ليستمتع بها السياح”.
وأضاف ولي العهد: “في العام المقبل سيتم افتتاح 5 جزر، من أصل 22 قيد التطوير”.
واختتم ولي العهد بالقول: “في البحر الأحمر لدينا 1150 جزيرة، والهدف هو تطوير 50 ٪ منها”.
ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان من جزيرة سندالة خلال المقابلة مع فوكس نيوز: هذه هي واحدة من الجزر التي نقوم بتطويرها في البحر الأحمر#السعودية #العربية pic.twitter.com/lr2PjBsrUl
— العربية (@AlArabiya) September 21, 2023