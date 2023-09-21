محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن جزيرة سندالة هي واحدة من الجزر التي تقوم السعودية بتطويرها في البحر الأحمر.

تطوير جزيرة سندالة

وقال ولي العهد خلال مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” “هذه واحدة من العديد من الجزر التي نقوم بتطويرها في البحر الأحمر”، مضيفًا بأن هناك تقريباً 22 جزيرة قيد البناء، وجزيرة سندالة واحدة منهم، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجزر.

وتابع قوله خلال جولته مع مذيع “فوكس نيوز” من جزيرة سندالة”: “من المؤسف وجود أجمل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وهي ما زالت في حالة جيدة لأنها تتحمل درجات الحرارة، ولكنها غير متاحة ليستمتع بها السياح”.

تطوير 50% من الجزيرة

وأضاف ولي العهد: “في العام المقبل سيتم افتتاح 5 جزر، من أصل 22 قيد التطوير”.

واختتم ولي العهد بالقول: “في البحر الأحمر لدينا 1150 جزيرة، والهدف هو تطوير 50 ٪ منها”.