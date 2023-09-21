Icon

المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم Icon محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا Icon وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل Icon محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر Icon قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة Icon وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم Icon روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن Icon منتخب السعودية الـ57 عالميًا Icon المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أنها تحتوي على أجمل الشعاب المرجانية

محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن جزيرة سندالة هي واحدة من الجزر التي تقوم السعودية بتطويرها في البحر الأحمر.

تطوير جزيرة سندالة

وقال ولي العهد خلال مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” “هذه واحدة من العديد من الجزر التي نقوم بتطويرها في البحر الأحمر”، مضيفًا بأن هناك تقريباً 22 جزيرة قيد البناء، وجزيرة سندالة واحدة منهم، وسيتم الإعلان عن المزيد من الجزر.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري

وتابع قوله خلال جولته مع مذيع “فوكس نيوز” من جزيرة سندالة”: “من المؤسف وجود أجمل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وهي ما زالت في حالة جيدة لأنها تتحمل درجات الحرارة، ولكنها غير متاحة ليستمتع بها السياح”.

تطوير 50% من الجزيرة

وأضاف ولي العهد: “في العام المقبل سيتم افتتاح 5 جزر، من أصل 22 قيد التطوير”.

واختتم ولي العهد بالقول: “في البحر الأحمر لدينا 1150 جزيرة، والهدف هو تطوير 50 ٪ منها”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار