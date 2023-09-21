محمد بن سلمان يتحدث بلغة الأرقام: السعودية الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين في 2022

كان لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، مليئًا بخبرة اقتصادية واسعة وذاكرة قوية مليئة بالأرقام، حيث تحدث بلغة الأرقام عن النمو الاقتصادي والسياحة والناتج المحلي في السعودية.

مساهمة السياحة في الناتج المحلي

وقال ولي العهد في لقائه مع قناة “Fox News” إن قطاع الرياضة نما من إجمالي الناتج المحلي من 0.4% إلى 1.5%، موضحًا أن 7 % كانت مساهمة السياحة بالناتج المحلي بعد أن كانت نسبتها 3%.

وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الـ15 بين دول مجموعة العشرين في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه في عام 2022 احتلت السعودية المركز العاشر في عدد الزيارات عالميًا.

#عاجل | #ولي_العهد لـ"فوكس نيوز": المملكة الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في 2022.. ونمونا غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة العشرين #الإخبارية #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/juQPNedMT9 — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 20, 2023

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا

ولفت ولي العهد إلى أن الاقتصاد السعودي يحتل الـ 17 عالميًا خلال عام 2023، موضحًا أن عام 2022 كان الاقتصاد السعودي كان الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين، وسيكون خلال عام 2023 الأسرع نموًا في مجموعة العشرين.

وأكد أنه بلغ نمو اقتصاد السعودية خلال عام 2022 نسبة 8.7%، حيث يعد الأعلى منذ 2011، مؤكدًا أن السعودية تعمل للإعلان عن رؤية 2040 خلال عامي 2027 و2028.

وأوضح ولي العهد أن هناك 1150 جزيرة تملكها السعودية في البحر الأحمر وتستهدف تطوير 50% منها، كما يوجد 22 جزيرة في البحر الأحمر قيد التطوير و5 منها ستكون متاحة للزوار في العام المقبل.