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أكد أن 7 % كانت مساهمة السياحة بالناتج المحلي

محمد بن سلمان يتحدث بلغة الأرقام: السعودية الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين في 2022

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
محمد بن سلمان يتحدث بلغة الأرقام: السعودية الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين في 2022
المواطن - فريق التحرير

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كان لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، مليئًا بخبرة اقتصادية واسعة وذاكرة قوية مليئة بالأرقام، حيث تحدث بلغة الأرقام عن النمو الاقتصادي والسياحة والناتج المحلي في السعودية.

مساهمة السياحة في الناتج المحلي

وقال ولي العهد في لقائه مع قناة “Fox News” إن قطاع الرياضة نما من إجمالي الناتج المحلي من 0.4% إلى 1.5%، موضحًا أن 7 % كانت مساهمة السياحة بالناتج المحلي بعد أن كانت نسبتها 3%.

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وأشار إلى أن السعودية تحتل المرتبة الـ15 بين دول مجموعة العشرين في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه في عام 2022 احتلت السعودية المركز العاشر في عدد الزيارات عالميًا.

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا

ولفت ولي العهد إلى أن الاقتصاد السعودي يحتل الـ 17 عالميًا خلال عام 2023، موضحًا أن عام 2022 كان الاقتصاد السعودي كان الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين، وسيكون خلال عام 2023 الأسرع نموًا في مجموعة العشرين.

وأكد أنه بلغ نمو اقتصاد السعودية خلال عام 2022 نسبة 8.7%، حيث يعد الأعلى منذ 2011، مؤكدًا أن السعودية تعمل للإعلان عن رؤية 2040 خلال عامي 2027 و2028.

وأوضح ولي العهد أن هناك 1150 جزيرة تملكها السعودية في البحر الأحمر وتستهدف تطوير 50% منها، كما يوجد 22 جزيرة في البحر الأحمر قيد التطوير و5 منها ستكون متاحة للزوار في العام المقبل.

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