محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة

شارك الفنان محمد ثروت حفل ليلة من الزمن الجميل على مسرح بنش مارك بجدة الليلة، وقدم باقة من أجمل أغانيه.

ووثق مقطع فيديو تألق الفنان محمد ثروت على مسرح بنش مارك بعذوبة صوته، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ليلة من الزمن الجميل

وكانت منصة عيشها قد أعلنت، في وقت سابق، عن تنظيم حفل ليلة من ليالي الزمن الجميل تجمع كلًّا من عفاف راضي وميادة حناوي ومحمد ثروت على مسرح بنش مارك بجدة اليوم 14 سبتمبر.

فعاليات متنوعة

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.