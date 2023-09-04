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بعد التألق بشكل لافت مع ليفربول

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليُحقق رقمًا مميزًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق محمد صلاح بالبريميرليج

ونجح محمد صلاح في هز الشباك خلال مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليقود الريدز لتحقيق فوز هام بثلاثية دون رد.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر givemesport

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن محمد صلاح يُعد الأكثر تسجيلًا للأهداف ومساهمة في الأهداف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2017.

وشارك صلاح في 222 مباراة بالبريميرليج، ونجح في تسجيل 139 هدفًا، كما قدم 60 تمريرة حاسمة، بمعدل المساهمة في تسجيل هدف كل 93 دقيقة، وقام بـ610 تسديدات، بينهم 356 تسديدة على المرمى، وصنع 387 فرصة.

محمد صلاح
صلاح مع ليفربول

غموض بشأن مستقبل صلاح

على الجانب الآخر، تُسيطر حالة من الغموض على مصير محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث تسعى إدارة نادي الاتحاد في ضمه هذا الصيف، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتقدم نادي الاتحاد مؤخرًا بعرض تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ولكن تم رفضه، ولكن تُشير التقارير إلى أن الإدارة تستعد لتقديم عرض آخر، أملًا في إقناع ليفربول والمدرب يورجن كلوب ببيع النجم المصري.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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