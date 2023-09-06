محمد صلاح يُهدد انضمام مبابي لريال مدريد

تُسيطر حالة من الغموض على إمكانية انتقال مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

غموض انتقال مبابي للريال

وينتهي عقد كليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، ويأمل مسؤولو نادي ريال مدريد أن ينجحوا في حسم الصفقة مجانًا.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “إدارة ريال مدريد لم تعد تخشى فقط أن يجدد كيليان مبابي عقده مع باريس، بل أصبحت تفكر في أنه من المحتمل أن يختار اللاعب الفرنسي الانتقال إلى نادٍ آخر”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “باريس سان جيرمان لن يكون العائق الوحيد أمام رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز؛ لحسم صفقة المهاجم الفرنسي في صيف 2024”.

وأشارت “ليكيب”، إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي ينوي الدخول في صفقة المهاجم الفرنسي، بسبب احتمالية خسارته لجهود النجم المصري الدولي محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

ولفتت إلى أن ليفربول سيكون مستعدًا لاستثمار الكثير من الأموال، لتأمين لاعب بديل في خط الهجوم، إذا رحل محمد صلاح، مؤكدة أن مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد، ولكنه قد يقبل بأحد العروض الأكثر جاذبية ماديًا.

الاتحاد يسعى لضم محمد صلاح

وارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث أكدت تقارير أن إدارة العميد تقدمت بعرض يتجاوز الـ200 مليون جنيه إسترليني أملًا في حسم الصفقة.