محمد عبدالرحمن اتفاقي حتى 2028

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أعلن نادي الاتفاق، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، محمد عبدالرحمن ليستمر في صفوفه حتى عام 2028.
ونشر حساب الاتفاق الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لمحمد عبدالرحمن أثناء توقيع العقود لمدة 5 سنوات قادمة، موضحًا أن مراسم التوقيع تمت في النادي بحضور الرئيس التنفيذي للنادي، حمد بن عبدالله المطوع.
وانتقل محمد عبدالرحمن صاحب الـ20 عامًا، من الأنصار إلى الاتفاق منذ عام 2021، حيث تدرج في منتخبات الفئات السنية، كما ساهم مع زملائه في فريق فارس الدهناء بتحقيق دوري الرديف في موسم 2022/2023.
على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة الأسطورة ستيفن جيرارد مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل مرة وخسر أخرى.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على النصر 2\1، الحزم بهدفين نظيفين، وضمك 3\1، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1، وخسر لقاء وحيد ضد الهلال بهدفين دون رد، ليحتل المركز الخامس في دوري روشن برصيد 10 نقاط.