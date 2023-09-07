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مؤشر إيجابي على نجاح مبادرات رعاية الأنواع النادرة وزيادة أعدادها

محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
محمية الإمام تركي بن عبدالله: رصد تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع
المواطن - واس

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أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، أن ظهور غزال الريم بأحد مناطق المحمية في المقطع المصور الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يرجع إلى غزلان الريم التي أطلقتها الهيئة في عام 2021م، إضافة إلى أعداد من المها الوضيحي والنعام ذي الرقبة الحمراء، كما أطلقت المحمية في مايو الماضي المزيد من الغزلان، في إطار جهود إعادة توطين الأنواع النادرة في مواطنها الطبيعية.

تزايد أعداد الغزلان

وبيّنت أنها رصدت تزايد أعداد الغزلان بعدة مواقع في نطاق المحمية، في مؤشر إيجابي على نجاح مبادرات رعاية الأنواع النادرة وزيادة أعدادها في مواطنها الطبيعية وتعزيز التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية.

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وثمنت الهيئة وعي أفراد المجتمع المحلي والتزامهم وتعاونهم الفعال الذي يضمن توفير بيئة آمنة للكائنات الفطرية وخالية من الاعتداءات والصيد الجائر، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض يُشكل أحد المرتكزات الأساسية لعمل المحميات الملكية وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وما تتطلع إليه من استعادة التعايش والتناغم الطبيعي بين النمو العمراني والأنشطة الاقتصادية وحماية الطبيعة ورعاية الكائنات الفطرية.

تنمية الوعي البيئي

وتطمح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى الإسهام الفعال في تنمية الوعي البيئي المجتمعي والحرص على حماية الطبيعة لتحقيق مستهدف المحمية أن تكون مقصدًا للسياحة البيئية وفق أفضل المعايير العالمية.

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