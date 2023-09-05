محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن فتح التوظيف في عدد من المناطق بالمملكة (الرياض، حائل، تبوك، الجوف) في مختلف المجالات:

الوظائف المتاحة

– تطوير الأعمال والفرص الاستثمارية

– عمليات إشراك وتنمية المجتمعات المحلية

– مراقبة التنوع البيولوجي

– التراث الثقافي

– مدير منطقة محمية

– تنفيذ الحماية البيئية

– الدعم الميداني

– الاستراتيجية

– تنفيذ المشاريع

– الحوكمة والامتثال والتميز المؤسسي

– الشؤون الإدارية والمستودعات

– إدارة تقنية المعلومات

– إدارة البحوث وإدارة الموارد الطبيعية

– الإدارة العامة للحفظ البيئي

– الالتزام البيئي

– الأنواع والموائل

– المراجعة الداخلية

أماكن العمل:

– الرياض

– حائل

– تبوك

– الجوف

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عبر البريد الالكتروني: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/2/24 هـ (الموافق 2023/9/9 م).