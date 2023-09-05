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محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن فتح التوظيف في عدد من المناطق بالمملكة (الرياض، حائل، تبوك، الجوف) في مختلف المجالات:

الوظائف المتاحة

– تطوير الأعمال والفرص الاستثمارية
– عمليات إشراك وتنمية المجتمعات المحلية
– مراقبة التنوع البيولوجي
– التراث الثقافي
– مدير منطقة محمية
– تنفيذ الحماية البيئية
– الدعم الميداني
– الاستراتيجية
– تنفيذ المشاريع
– الحوكمة والامتثال والتميز المؤسسي
– الشؤون الإدارية والمستودعات
– إدارة تقنية المعلومات
– إدارة البحوث وإدارة الموارد الطبيعية
– الإدارة العامة للحفظ البيئي
– الالتزام البيئي
– الأنواع والموائل
– المراجعة الداخلية

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أماكن العمل:

– الرياض
– حائل
– تبوك
– الجوف

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عبر البريد الالكتروني: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/2/24 هـ (الموافق 2023/9/9 م).

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