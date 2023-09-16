مدحت شلبي: أنا هلالي

تداول رواد موقع “إكس”، مقطع فيديو للمعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، يكشف من خلاله عن الفريق الذي يشجعه في دوري روشن السعودي.

مدحت شلبي يشجع الهلال

وانتشر مقطع فيديو قديم لمدحت شلبي، وهو يقول: “أنا هلالي الهوية، ومشجع لفريق الهلال، وهذا حقي الطبيعي أن أعلن هويتي خارج مصر”.

وتابع خلال تواجده في قناة “أون تايم سبورتس” المصرية، قائلًا: “أنا هلالي الهوى والهوية، ولكن لا يمكنني أن أعلن عن ميولي في الدوري المصري”.

وتفاعلت الجماهير مع ميول مدحت شلبي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وأعرب مشجعو الهلال عن سعادتهم، وأكدوا أن فريقهم الأفضل لذلك يحظى بمتابعة كبيرة.

وكانت شبكة قنوات SSC الرياضية، قد أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها مع مدحت شلبي، للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي، وبدأ مشواره بالتعليق على مواجهة الهلال والرياض بالأمس، ولاقى إشادة كبيرة من الجماهير.

فوز الهلال ضد الرياض بسداسية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرياض بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفاز الزعيم بنتيجة 6\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 16 نقطة، ليُعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الـ16.