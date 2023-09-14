مدرب اتحاد العاصمة: أتمنى تكرار سيناريو الوداد ضد الأهلي

أكد المدير الفني عبدالحق بن شيخة، أن فريقه اتحاد العاصمة الجزائري جاهز لمواجهة الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي، متمنيًا تكرار سيناريو الوداد المغربي، والتتويج باللقب.

مدرب اتحاد العاصمة يتمنى الفوز

وشدد بن شيخة على أن إقامة اللقاء في الطائف أسعده كثيرًا في ظل حفاوة واستقبال رائع من الأشقاء السعوديين، موضحًا أن كأس السوبر يجمع بين فريقين عربيين ويتمنى تقديم مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية.

وأشار مدرب اتحاد العاصمة إلى أن الأهلي فريق عالمي؛ ولكنه سيلعب من أجل تحقيق الفوز وفرض أسلوب فريقه في الملعب، مؤكدًا أنه لا بد من تقديم صورة جيدة تعبر عن قوة الكرة الجزائرية وسمعة فريقه.

ولفت بن شيخة إلى أن هناك تفاهمًا بين منتخب مصر والأهلي بإعفاء بعض اللاعبين من استكمال معسكر الفراعنة وهو أمر جيد في رأيه.

وأضاف: “جئنا للسعودية من أجل تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية، البطولات التي تلعب من مباراة واحدة وارد بها كل شيء وتحتاج لتركيز شديد”.

تكرار سيناريو مباراة الوداد

وتابع مدرب اتحاد العاصمة: “في رأيي مباراة كأس السوبر الإفريقي استعراضية، إذا كان الأهلي أفضل داخل الملعب فسيفوز والحياة ستستمر بالنسبة لنا، لكن إذا لم يكن بمستواه فسنفوز باللقب”.

ولفت بن شيخة إلى أنه فخور بأنه فاز بلقب السوبر في النسخة الأخيرة وهو مدرب لفريق نهضة بركان المغربي ضد الوداد، موضحًا أنه يتمنى تكرار نفس السيناريو.

وواصل مدرب اتحاد العاصمة تصريحاته قائلًا: “الوداد كان الأقرب وقتها أيضا على الورق وحققنا اللقب والأهلي أيضًا الآن الأقرب وأتمنى تكرار نفس السيناريو”.