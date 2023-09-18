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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

مدرب الفيحاء: جاهزون فنيًا وبدنيًا وذهنيًا لمواجهة آهال

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٨ مساءً
مدرب الفيحاء: جاهزون فنيًا وبدنيًا وذهنيًا لمواجهة آهال
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، فوك رازوفيتش، عن سعادته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، متمنيًا تحقيق انطلاقة جيدة ضد آهال التركمانستاني.

مدرب الفيحاء يُعلق على مواجهة آهال

وقال مدرب الفيحاء خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة آهال غدًا: “سعيدون بالمشاركة في هذه البطولة، حيث وصلنا إلى هنا بعد أن قدمنا أفضل ما لدينا، وهدفنا هو المرور والتأهل إلى الدور القادم”.

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وتابع: “غدًا هي الخطوة الأولى للفريق في هذه البطولة، عملنا بطريقة جيدة ولدينا معلومات كافية عن فريق آهال، وأتوقع أن نقدم مباراة جيدة سيغلب عليها طابع الحماس والندية”.

فوك رازوفيتش
رازوفيتش – المصدر @Alfaihaclub

وأضاف رازوفيتش: “فريقنا اعتاد على خوض المواجهات الجماهيرية، فكما يعرف الجميع أن مباريات الدوري السعودي ذات جماهيرية عالية، وبالنسبة للدوري فهو يعتبر دوري قوي جدًا، ويضم نجومًا وأسماء مميزة”.

وأردف: “نحن فريق محترم ونعمل بجدية ولدينا لاعبون محترفون بدليل أن الفريق موجود في دوري المحترفين منذ سنوات، وحضرنا جيدًا لهذه المواجهة، وأتوقع أن يكون الفيحاء جاهزًا فنيًا وبدنيًا وذهنيًا”.

مدرب الفيحاء و فاشون ساكالا
رازوفيتش وساكالا – المصدر @Alfaihaclub

ساكالا يؤكد قوة البطولة

ومن جانبه، قال نجم فريق الفيحاء، فاشون ساكالا: “البطولة الآسيوية بطولة قوية وكبير وتُعتبر خطوة كبيرة لفريقنا، وأنا سعيد للمشاركة فيها وأتمنى أن نحصل على ما نريد من هذه المشاركة”.

واستكمل: “سعيد جدًا بوجودي في الدوري السعودي، والذي يعتبر قويًا جدًا ويضم العديد من النجوم والأسماء المميزة، والجهاز الفني والإداري للفريق وزملائي اللاعبين ساعدوني كثيرًا على التأقلم سريًعا والدخول في الأجواء”.

فاشون ساكالا
ساكالا – المصدر @Alfaihaclub

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