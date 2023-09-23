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بعد إهداره للعديد من الفرص

مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
مدرب مانشستر سيتي: لا تنتقدوا هالاند
المواطن - فريق التحرير

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وجه المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، نصيحة إلى الصحافيين بشأن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند.

غوارديولا يُطالب بعدم انتقاد هالاند

وقال غوارديولا خلال تصريحات أبرزها المتخصص في انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “نصيحتي لكم (الصحافيين) بشأن إيرلينج هالاند هي ألا تنتقدوه كثيرًا”.

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وأضاف مدرب مانشستر سيتي: “انتقدوا الأظهرة وقلوب الدفاع، والمدرب، لكن لا تنتقدوا أبدًا المهاجم الذي يسجل كل الأهداف، لأنه سيسجل.. أنتم تعرفون ذلك. سوف تشعرون أنكم بحاجة للاعتذار”.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

وتابع ساخرًا: “لن أنام الليلة!.. لقد حصل على فرص هائلة، وكان بمقدوره تسجيل 14 أو 15 هدفًا، المهم أن يقول دوما لدي الفرصة.. المشكلة هي عندما لا تكون لدي فرص، عندما لا أحصل على الكرات أو أتواجد في المكان الخاطئ”.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أظهر تحليلًا أن هالاند قد أهدر 12 فرصة، 9 منها خلال آخر مباراتين للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد والنجم الأحمر الصربي.

هالاند
هالاند – المصدر @ManCity

مانشستر سيتي يُلاقي نوتينجهام

على الجانب الآخر، يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام فورست على ملعب “الاتحاد” عند الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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