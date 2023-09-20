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مؤكدًا أنه الأفضل في العالم

مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بنجم الفريق الأول لكرة القدم، رودري، مؤكدًا أنه أفضل لاعب خط وسط في العالم.

تألق رودري مع مان سيتي

ولعب مان سيتي ضد النجم الأحمر الصربي بالأمس، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 3\1، عن طريق هدفين لجوليان ألفاريز وهدف لرودري.

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وقدم رودري مستوى مميزًا ضد النجم الأحمر الصربي، وكلل مجهوده بالهدف الثالث من تسديدة قوية، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ما دفع غوارديولا للإشادة بمستواه.

رودري
رودري – المصدر @Cityarabia

غوارديولا يُشيد بمستوى رودري

وقال غوارديولا في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مان سيتي: “الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي”.

وأضاف: “بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى مميز.. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدًا أين يجد اللاعب الحر”.

غوارديولا ورودري
غوارديولا ورودري – المصدر @Cityarabia

وتابع غوارديولا تصريحاته عن رودري، قائلًا: “بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدًا”.

وعن الوافد الجديد ماتيوس نونيز الذي شارك مع مان سيتي، قال: “لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف، ولا يزال أمامه وقت للتطور ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه.”

مان سيتي
لاعبو مان سيتي – المصدر @Cityarabia

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