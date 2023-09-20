مدرب مان سيتي: رودري لاعب وسط استثنائي الهيئة الملكية لمكة تنظم فعالية قبلة وطن احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 حارس لاتسيو يكشف كواليس هدفه ضد أتلتيكو إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان تنفيذ القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه وطعنه في نجران فادي خفاجة يعتذر للجمهور بعد فيديو مثير للجدل: كانت لحظة ضعف الأسهم السعودية تغلق منخفضة ليفاندوفسكي ينضم لرونالدو وميسي في قائمة خاصة 5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً
أشاد مدرب مان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بنجم الفريق الأول لكرة القدم، رودري، مؤكدًا أنه أفضل لاعب خط وسط في العالم.
ولعب مان سيتي ضد النجم الأحمر الصربي بالأمس، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 3\1، عن طريق هدفين لجوليان ألفاريز وهدف لرودري.
وقدم رودري مستوى مميزًا ضد النجم الأحمر الصربي، وكلل مجهوده بالهدف الثالث من تسديدة قوية، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ما دفع غوارديولا للإشادة بمستواه.
وقال غوارديولا في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مان سيتي: “الآن نعم، هو الأفضل، نتمنى أن يكون أفضل ويتطور، لأنه لاعب وسط استثنائي”.
وأضاف: “بالطبع يمكنه أن يلعب الكثير من المباريات، والآن هو واحد من قادة الفريق، هو لاعب ذو مستوى مميز.. على المستوى الهجومي، هو يقرأ الملعب والمساحات ويعرف جيدًا أين يجد اللاعب الحر”.
وتابع غوارديولا تصريحاته عن رودري، قائلًا: “بالقرب من منطقة الجزاء، هو خطير للغاية، هو يحب الوصول إلى الثلث الأخير من الملعب والمراوغة والتسديد، هو يلعب بشكل جيد جدًا”.
وعن الوافد الجديد ماتيوس نونيز الذي شارك مع مان سيتي، قال: “لعب أول مباراة له ليس بعد الكثير من الوقت، لديه جودة مميزة مثل ماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، في الركض بالكرة ثم التوقف، ولا يزال أمامه وقت للتطور ونحن نعتقد بأنه يمكنه تقديم أفضل ما لديه.”