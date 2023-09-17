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مؤكدًا امتلاكه للاعبين مميزين

مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
مدرب نافباخور: الهلال أكبر فريق بآسيا ومستعدون للمباراة جيدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني لفريق نافباخور الأوزبكي، صامويل بابايان على صعوبة مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن صدارة المجموعة ستكون لصالح الأزرق.

مدرب نافباخور يُشيد بالهلال

وتحدث مدرب نافباخور في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الفريقين في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، قائلًا: “مستعدون بشكل جيد للمباراة، وخوض افتتاحية مشاركتنا الآسيوية”.

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صامويل بابايان مدرب نافباخور الأوزبكي
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

وتابع: “نعلم أننا سنقابل أكبر فريق في آسيا، وجميع خطوطه مكتملة، لكننا نحتاج للانضباط وقليل من الحظ لنخرج بنتيجة إيجابية، خاصة أن صدارة المجموعة ستكون لصالح الهلال، لكن باقي الفرق الفرصة متساوية بينهم للتأهل”.

وأضاف صامويل بابايان: “الهلال يملك لاعبين سعوديين على مستوى عالٍ بجانب اللاعبين الأجانب، وغياب سالم الدوسري يعوضه تواجد لاعبين مميزين.. ونحن لدينا 4 لاعبين دوليين لم يلتحقوا بنا إلا مؤخراً، ويعانون من الإرهاق”.

صامويل بابايان مدرب نافباخور الأوزبكي
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

أحمدوف يؤكد الاستعداد جيدًا للمباراة

ومن جانبه، قال نجم فريق نافباخور الأوزبكي، عظيم أحمدوف: “نعرف أننا سنواجه فريقًا قويًا يملك عناصر مميزة، لكننا مستعدون لخوض اللقاء، وتواجد نجم كبير مثل نيمار مع الهلال أكبر محفز لنا لتقديم كل ما نملك في المباراة”.

عظيم أحمدوف
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

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