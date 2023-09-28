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بعد الفوز والتأهل بكأس الرابطة

مدرب نيوكاسل: البدلاء صنعوا الفارق ضد مانشستر سيتي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
مدرب نيوكاسل: البدلاء صنعوا الفارق ضد مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي، والتأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

فوز نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

ولعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي بالأمس، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وانتهت المباراة بتحقيق الماكبايس بهدف دون رد سجله ألكسندر أيزاك عند الدقيقة 52.

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نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

تعليق إيدي هاو على الفوز

وقال إيدي هاو: “يمكن تقسيم المباراة لشوطين، الأول كان صعبًا ومانشستر سيتي لعب بصورة جيدة وبدورنا لم نقم بنفس الأمر ولكن دافعنا جيدا مع عدم امتلاكنا للكرة، وحصلنا على فرصة واحدة عبر جاكوب ميرفي”.

وأضاف مدرب نيوكاسل خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس”: “في الشوط الثاني كنا مميزين في معظم السمات سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وهاجمنا بصورة جيدة واستحقينا تحقيق الانتصار في نهاية المطاف”.

نيوكاسل ضد مانشستر سيتي
جانب من المباراة – المصدر @NUFC

وتابع: “كانت هناك تغييرات تكتيكية ولكن التغيير الأكبر كان في الإيمان، لا أقيم لاعبي نيوكاسل الذين خرجوا من أرض الملعب، ولكن البدلاء صنعوا فارقًا كبيرًا، ومع استحواذنا على الكرة أصبحنا فريقًا أفضل”.

وأردف مدرب نيوكاسل: “جاك جريليش كان خصًما صعبًا أمام تينو ليفرامينتو، ولكنه قدم مستوى دفاعيا جيدا للغاية ولعب بنضج كبير وتحلى بالهدوء وهذه إشارة جيدة له، كما أنه هاجم جيدا أيضا مع تطورنا كفريق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “قبل المباراة كانت مسيرة العام الماضي في تفكيرنا، وكانت بمثابة الإلهام لنا وساعدتنا، الوصول للنهائي أثر على النتائج في الدوري، ننظر إليه بفخر كبير ونحاول أن نصل مرة أخرى لتلك المرحلة، ولكن لا يزال الطريق طويلًا، ونحن نقاتل”.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

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