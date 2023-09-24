مدني الخبر يخمد حريقًا في مركبة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني،اليوم الأحد، إخماد حريق في مركبة بالخبر دون وقوع إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”: الدفاع المدني بالخبر يخمد حريقًا في مركبة، ولا إصابات.
ونشرت صورة من عملية إخماد الحريق.