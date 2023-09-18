مدني الرياض يحرر قدم طفل علقت بمكبر صوت

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إنقاذ قدم طفل علقت بمكبر صوت (سماعة) ونجحت في تحريرها.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: الدفاع المدني بالرياض يحرر قدم طفل علقت في مكبر صوت (سماعة)، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد”.
ونشرت صورًا أثناء عملية إنقاذ قدم الطفل.