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تم إنقاذه وحالته الصحية جيدة

مدني الرياض يحرر قدم طفل علقت بمكبر صوت

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ صباحاً
مدني الرياض يحرر قدم طفل علقت بمكبر صوت
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إنقاذ قدم طفل علقت بمكبر صوت (سماعة) ونجحت في تحريرها.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: الدفاع المدني بالرياض يحرر قدم طفل علقت في مكبر صوت (سماعة)، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد”.

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ونشرت صورًا أثناء عملية إنقاذ قدم الطفل.

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