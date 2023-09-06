مدني الرياض يخمد حريقًا في مصنع بالصناعية الثانية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق في مصنع بالصناعية الثانية بالرياض.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إنه تم إخماد حريق في مصنع بالصناعية الثانية، ولا يوجد إصابات جراء الحريق.

ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.