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لم يسفر عن أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق في 3 ورش نجارة بالصناعية القديمة بالرياض.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “إكس”، إنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا يوجد إصابات جراء الحريق.

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ونشرت صورًا من عمليات إخماد الحريق.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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