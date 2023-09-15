مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد

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سيطرت فرق الدفاع المدني في الرياض على حريق في شاحنة بحي الملك فهد.
ونفت المديرية العامة وقوع أية إصابات جراء الحريق.