مدني عسير ينفذ فرضية لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن السيول غدًا

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن تنفيذ فرضية لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن الأمطار والسيول بسد تندحة في عسير غدًا.
ويأتي ذلك بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، لرفع درجة التنسيق والاستجابة.
وتعتزم المديرية العامة للدفاع المدني، أيضًا القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تبوك وتشمل مدينة تبوك ومحافظات ضباء والوجه وأملج وتيماء وحقل والبدع، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 28/ 2/ 1445 هـ، وذلك ضمن التجارب الدورية والمجدولة مسبقًا التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق السعودية.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن هذه التجربة تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.