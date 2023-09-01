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أكد أنها تشجع على حفظ كتاب الله

مدير جائزة الخرطوم: مسابقة الملك عبدالعزيز من أهم مسابقات القرآن الكريم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
مدير جائزة الخرطوم: مسابقة الملك عبدالعزيز من أهم مسابقات القرآن الكريم
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم الدكتور علي الزين، أن مسابقة الملك عبدالعزيز تعد من أهم المسابقات الدولية للقرآن الكريم لما تتميز به من شرف الزمان والمكان ولما تفردت به من حسن التنظيم والترتيب وحسن الاستقبال لحفاظ القرآن الكريم.

رعاية واهتمام

وقال الزين في كل عام نطالع الجديد والنوعي في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم وهذا يدل على الرعاية التامة الكاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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تشجيع على حفظ كتاب الله

ولفت الدكتور الزين إلى أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية تتميز بتنظيمها داخل المسجد الحرام ويعد ذلك تشجيعًا لحفظة كتاب الله للحضور من جميع أنحاء العالم والرفع من معنوياتهم كما تزيدهم حبًا وتعلقًا بالقرآن الكريم، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة الدولية بصورة متميزة طيلة الدورات الماضية والتألق في الدورة الحالية من ناحية التحكيم الالكتروني ورفع سقف جوائزها لثلاثة أضعاف.

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