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بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة

مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
مذكرة تعاون بين مجلس شؤون الأسرة وهيئة الإحصاء
المواطن - فريق التحرير

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وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة العامة للإحصاء بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة فيما بينهما.

هدف مذكرة التعاون

وتهدف المذكرة التي وقعها الأمين العام لـ مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد عبدالله الدوسري إلى رفع مستوى التعاون بين الطرفين وتعزيز التنسيق بينهما وتكامل الجهود في مجال اختصاصاتهما، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية لهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة.

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ووفقًا للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تبادل المعلومات والبيانات بحسب اختصاص كل طرف، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية، وإتاحة فرصة المشاركة والحضور لمنسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما.

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