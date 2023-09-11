زيارة ولي العهد للهند أسهمت بتعميق العلاقات التجارية نظام سواهر يرصد حركة المرور على مدار الساعة باستخدام الذكاء الاصطناعي مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند الصناعات التحويلية في السعودية ترتفع لـ 8.7% ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في تبوك أكثر من 20 اتفاقية بـ منتدى الاستثمار السعودي الهندي ولي العهد ورئيس وزراء الهند يوقعان على اتفاقيات مشتركة بين البلدين ولي العهد يلتقي رئيس وزراء الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ولي العهد يلتقي رئيسة الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي أمن الطرق: إفساح الطريق للإسعاف ينقذ حياة
وثقت مجموعة من الصور لقطات من الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للهند.
والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.
وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.