مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند

وثقت مجموعة من الصور لقطات من الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، للهند.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القصر الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، احتفاء بهذه الزيارة التاريخية للضيف الكبير.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تم مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.