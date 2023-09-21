Icon

مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو Icon تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين Icon تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز Icon تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته Icon التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية في الرائد ويصعد للوصافة Icon فيصل بن فرحان: نساند الشعوب الإسلامية للحصول على حقوقها Icon الاتفاق يهزم الطائي في مباراة الأهداف الـ 7 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعليقًا على حوار ولي العهد مع قناة فوكس نيوز

مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قناة فوكس نيوز، الذي تم إذاعته صباح اليوم الخميس.

وقال الغانم في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “هكذا يكون المسؤول عن التنمية، هكذا يكون رئيس الوزراء، هكذا يكون رأس الهرم التنفيذي، هكذا يكون تصحيح المسار”.

قد يهمّك أيضاً
عروض عسكرية تزين سماء مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني

عروض عسكرية تزين سماء مكة المكرمة احتفالًا باليوم الوطني

تفشي الأمراض بين السكان في ليبيا

تفشي الأمراض بين السكان في ليبيا

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق: “كل التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

كما أرفق الغانم صورة تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لقاء ولي العهد

وتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التي حققتها السعودية من نمو وإنجازات وتنمية ونجاحات على المستوى العالمي، ردًّا على سؤال “فوكس نيوز” عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إنه في عام 2022 كانت السعودية أسرع الدول نموًّا في مجموعة الـ 20، وأصبحت خلال العام الحالي ثاني أسرع الدول نموًّا بالنظر إلى إسهامات القطاع غير النفطي، الأمر الذي يمثل تنافسًا جيدًا بين السعودية والهند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار