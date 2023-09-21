مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع قناة فوكس نيوز، الذي تم إذاعته صباح اليوم الخميس.

وقال الغانم في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “هكذا يكون المسؤول عن التنمية، هكذا يكون رئيس الوزراء، هكذا يكون رأس الهرم التنفيذي، هكذا يكون تصحيح المسار”.

وتابع رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق: “كل التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

كما أرفق الغانم صورة تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لقاء ولي العهد

وتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التي حققتها السعودية من نمو وإنجازات وتنمية ونجاحات على المستوى العالمي، ردًّا على سؤال “فوكس نيوز” عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إنه في عام 2022 كانت السعودية أسرع الدول نموًّا في مجموعة الـ 20، وأصبحت خلال العام الحالي ثاني أسرع الدول نموًّا بالنظر إلى إسهامات القطاع غير النفطي، الأمر الذي يمثل تنافسًا جيدًا بين السعودية والهند.