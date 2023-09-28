مرشح مفاجئ لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، دراسة خيارات عديدة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يرحل لتدريب البرازيل

وينتهي عقد أنشيلوتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ثم سيتولى قيادة منتخب البرازيل بداية من يونيو عام 2024، وسيبدأ مهمته رسميًا في بطولة كوبا أمريكا.

أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد

ويُعد نجم ريال مدريد خلال الفترة من 2009 وحتى 2019، تشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم باير ليفركوزن الألماني تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

وفجرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، مفاجأة بشأن تفكير مسؤولي نادي ريال مدريد، في استبدال أنشيلوتي بمدرب إيطالي آخر، حيث أبدى المرينغي اهتمامه بالمدير الفني لفريق برايتون، روبرتو دي زيربي.

وذكرت الإذاعة الإسبانية: “دي زيربي يحظى بمسيرة تدريبية جيدة مع أندية ساسولو خلال الفترة من 2018 إلى 2021 وشاختار دونتسيك الأوكراني موسم 2022/2021 بخلاف عمله المميز مع برايتون”.

وأضافت “كادينا سير” “المدرب الإيطالي صاحب الـ44 عامًا، تأهل بفريق برايتون للمشاركة في الدوري الأوروبي، ويحتل فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي هذا الموسم”.

وجاء في ختام تقرير الإذاعة الإسبانية: “روبرتو دي زيربي، واصل المسيرة القوية مع برايتون، صاحب أقوى خط هجوم في البريمييرليج هذا الموسم (18 هدفًا) بعد مرور أول 6 جولات”.