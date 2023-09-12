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مواطن وثق الواقعة وقدم بلاغًا

مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل
المواطن - فريق التحرير

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قدم أحد المواطنين بلاغًا للإدارة العامة للمرور، بشأن مركبة تسير بنسبة عالية لاحتراق العادم.

نسبة احتراق عالية

وقال مقدم البلاغ عبر منصة إكس: إن المركبة المشكو في حق قائدها تسير بنسبة احتراق الديزل العالية، مرفقًا البلاغ بمقطع فيديو يوثق الواقعة.

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المرور يتفاعل

من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة.

 

 

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