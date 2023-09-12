مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل

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قدم أحد المواطنين بلاغًا للإدارة العامة للمرور، بشأن مركبة تسير بنسبة عالية لاحتراق العادم.
وقال مقدم البلاغ عبر منصة إكس: إن المركبة المشكو في حق قائدها تسير بنسبة احتراق الديزل العالية، مرفقًا البلاغ بمقطع فيديو يوثق الواقعة.
من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقدم البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة.