مركبة مريبة وراء إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي

ذكرت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول)، في بيان، أنها أخلت مقرها اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في نفق قريب.

تهديد أمني

وأعلنت شرطة الكونجرس في مطلع أغسطس الماضي، عن وجود تهديد أمني داخل الكونجرس، وأصدرت تحذيرًا للموظفين بالاحتماء في أماكنهم، ولكنها لم تؤكد حدوث إطلاق نار داخله، كذلك قام أفراد الأمن بعمليات تفتيش داخل المبنى وخارجه، وطالبوا الموجودين فيه بالابتعاد عن المنطقة التي لا تزال قيد التفتيش ليتبين لاحقًا أنه بلاغ كاذب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، حينها أن التهديد الأمني مصدره شخص يعاني، على الأرجح، اضطرابات عقلية.

وصرحت قناة إن بي سي (NBC) الأمريكية، بأن بريدًا إلكترونيًّا أُرسل لموظفي الكونجرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ، وقالت المحطة الإخبارية: إن الشرطة أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ.