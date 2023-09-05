مركزان لوجستيان نصيب حفر الباطن من الـ59 مركزًا على مستوى السعودية

أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن مواقع المراكز اللوجستية في المنطقة وعددها 17 مركزًا لوجستيًّا.

وقد تم تخصيص مركزين في محافظة حفر الباطن، وهما المدينة الصناعية ومنطقة نقل الشحنات بالمحافظة.

وفي تصريح لمحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد قال: نحن الآن أمام البشرى التي زفت إلينا فيما يتعلق في المخطط الإستراتيجي للمواقع اللوجستية في المملكة التي وافق عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحظيت محافظة حفر الباطن بوجود مركزين لوجستيين تمثلا في المنطقة الصناعية وأيضًا منطقة داخل المحافظة.

وأضاف: سيتم إنشاء مركز لوجيستي في مركز الرقعي الحدودي في المستقبل، وهذا سيوفر فرصًا كبيرة لرجال الأعمال في المملكة وأهالي المحافظة للتركيز والاستفادة من الموقع اللوجستي للمحافظة.

وأشار الأمير منصور بن محمد إلى ما تقوم به جمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية بالتركيز على تطوير كل المصانع المتعلقة في تطوير الثروة الحيوانية في المحافظة التي تعتبر ميزة نسبية لها.