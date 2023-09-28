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بدايةً من غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء

مركز أزمات مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
مركز أزمات مكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه
المواطن - فريق التحرير

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كشف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة عن تعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية، بدايةً من يوم غدٍ الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، بحسب ما نشره حساب إمارة منطقة مكة في منصة إكس.

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تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق من اليوم دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ونجران، ويتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك .

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