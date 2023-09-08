مركز الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمعات المياه

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض معظم محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من يوم غدٍ السبت حتى يوم الأربعاء المقبل حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة ورعدية

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية بدءًا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.

وقال مركز الأرصاد في إنفوجراف صادر عنه: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة من يوم غد السبت وحتى الأربعاء المقبل.

ويصاحب هذه الحالة المطرية على تلك المناطق رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول، وتساقط للبرد.

رياح نشطة وأتربة

وأضاف المركز أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل) من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء، وقد تصل إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين، أما على المدينة المنورة فتهطل على (الأجزاء الجنوبية منه، المهد، وادي الفرع، بدر، والعيص)، وذلك بدءًا من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة (القنفذة، الليث، خليص، بحرة، المويه، الخرمة، رنية، وتربة)، من يوم السبت إلى الثلاثاء، أما على نجران (بدر الجنوب) من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار.