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لتقديم الاستشارات في ريادة الأعمال

مركز دلني يُفعل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
مركز دلني يُفعل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مديرة وحدة التطوع بمركز دلني للأعمال، فتحية الغامدي، عن تفعيل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا مختصين في ريادة الأعمال والتسويق والإعلام وذلك في 13 مدينة.

وأوضحت الغامدي عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه يأتي لتقديم الاستشارات في عدة مجالات لرواد الأعمال والأسر المنتجة كجزء من فعاليات سوق الدار التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية.

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30 مستشارًا في دلني

المركز الأول في العمل التطوعي

وكان مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية حصد في أواخر عام 2022 المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى السعودية في مسار تفعيل العمل التطوعي.

وحينها أسهم مركز دلني، في تفعيل التطوع الاحترافي لعام 2022، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المركز 40 ألف مستفيد في 58 مدينة ومحافظة.

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