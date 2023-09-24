العالم يهنئ السعودية باليوم الوطني من أبراج الساعة عودة الطلاب والطالبات للدراسة غدًا بعد انتهاء الإجازة المطولة الريان القطري يواصل انطلاقته المميزة مركز دلني يُفعل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا حكام مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هاري كين يخطف الأنظار مع بايرن ميونيخ الأرصاد تنبه من أمطار على المدينة المنورة حتى الـ 9 مساءً فعاليات اليوم الوطني الـ93 في رأس تنورة تجذب المواطنين والمقيمين جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة عروض بحرية وجوية للأسطول الغربي بجدة في اليوم الوطني
أعلنت مديرة وحدة التطوع بمركز دلني للأعمال، فتحية الغامدي، عن تفعيل التطوع الاحترافي بمشاركة 30 مستشارًا مختصين في ريادة الأعمال والتسويق والإعلام وذلك في 13 مدينة.
وأوضحت الغامدي عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه يأتي لتقديم الاستشارات في عدة مجالات لرواد الأعمال والأسر المنتجة كجزء من فعاليات سوق الدار التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية.
وكان مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية حصد في أواخر عام 2022 المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى السعودية في مسار تفعيل العمل التطوعي.
وحينها أسهم مركز دلني، في تفعيل التطوع الاحترافي لعام 2022، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المركز 40 ألف مستفيد في 58 مدينة ومحافظة.