مروجون في قبضة مكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تفاصيل القبض على عدد من مروجي المخدرات في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها الأمنية في حملة الحرب على المخدرات.

ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو بحسابها بمنصة إكس يوثق من تم القبض عليهم في ترويج المخدرات بمختلف مناطق المملكة.

تفاصيل العمليات

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة الدائر في منطقة جازان لترويجهم (55) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي.

كما تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بـ (3) مواطنين بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وضُبط مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.