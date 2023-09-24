الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم 15 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.
ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو بحسابها بمنصة إكس يوثق من تم القبض عليهم في ترويج المخدرات بمختلف مناطق السعودية
وفي محافظة جدة، تم القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهم 10 كيلوجرامات من الحشيش المخدر.
وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.
وتضمن الفيديو القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة، تم القبض على مواطنين؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/x00BHlOrOG
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 24, 2023