Icon

الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية Icon مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني Icon الشباب يتأهل لثمن نهائي كأس الملك بصعوبة أمام الباطن Icon بندر بن سلطان عن مقابلة ولي العهد: أسعدت محبيك وأغظت أعداءك Icon الليل يتساوى مع النهار هذا الأسبوع Icon أداء فهد المولد يثير إعجاب الشبابيين Icon مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات Icon الحزم يصعد لثمن نهائي كأس الملك Icon حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم Icon العروض البحرية والجوية تزين شاطئ الفناتير بالجبيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بينهم 3 مواطنين بمنطقة عسير

مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
مروجو السموم في قبضة مكافحة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم 15 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.

مختلف مناطق السعودية

ونشرت مكافحة المخدرات مقطع فيديو بحسابها بمنصة إكس يوثق من تم القبض عليهم في ترويج المخدرات بمختلف مناطق السعودية

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

وظائف شاغرة لدى مشروع القدية

وظائف شاغرة لدى مشروع القدية

وفي محافظة جدة، تم القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن؛ لترويجهم 10 كيلوجرامات من الحشيش المخدر.

وأطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمواطن بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة، تم القبض على مواطنين؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لنظام التداول الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا محدود لـ ترميم
السعودية اليوم

4 سنوات من الدعم الإستراتيجي والعطاء اللا...

السعودية اليوم
تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية في تاسي
السوق

تداول تحدد موعد إدراج أسهم سمو العقارية...

السوق
انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب الأمطار وهلع بين الطالبات
السعودية اليوم

انهيار سقف داخل كلية في جازان بسبب...

السعودية اليوم
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور الأوزبكي

الرياضة
موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن
الرياضة

موعد مباراة النصر ضد الأهلي بدوري روشن

الرياضة
مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية
السعودية اليوم

مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم...

السعودية اليوم
القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف