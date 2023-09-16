Icon

الإنتر يحسم ديربي الغضب بخماسية في ميلان Icon رئيس الوزراء الكوبي يكسر البروتوكول خلال لقائه فيصل بن فرحان Icon تركي آل الشيخ: ترقبوا الليلة تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة Icon إطلالة دانية الشافعي بالمسدح الحجازي تشعل مواقع التواصل Icon إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في الرياض Icon توتنهام في الوصافة بثنائية في شيفيلد يونايتد Icon ابتسام الشهري متحدثًا رسميًا باسم هيئة الطيران المدني Icon التنقل بالسلاح المرخص خارج السعودية يعرضك للمساءلة القانونية Icon رئيس وزراء كوبا يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان التعاون الاقتصادي Icon مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
من بينهم مقيمون ومخالف لأمن الحدود

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج في مركبة يقودها 5607 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في صبيا.

قد يهمّك أيضاً
عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر

عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر

إطلالة دانية الشافعي بالمسدح الحجازي تشعل مواقع التواصل

إطلالة دانية الشافعي بالمسدح الحجازي تشعل مواقع التواصل

وفي القصيم، تم ضبط مواطن قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وضبطت شرطة المدينة المنورة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، فيما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر بخميس مشيط.

وفي نجران، ضبطت قوات الأمن مواطنًا قام باقتحام ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته في نجران.

ترويج الحشيش والشبو

أما في الطائف، فتم القبض على مواطنين روجا مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية.

وألقت شرطة المدينة المنورة القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بترويج مادتي الشبو والحشيش المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في ينبع.

وفي الرياض، تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن أوقفا مركبتيهما في طريق عام وعرقلا حركة السير، مخالفين الآداب العامة، ومعرضين حياة الآخرين للخطر.

أما في طبرجل، تم ضبط مواطنين روجا الحشيش، وفي مكة تم ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان

أخبار أمنية
هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف ريال!
السعودية اليوم

هوس البرندات: فستان تقليدي بـ 20 ألف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف
التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة يتصدران أبرز القضايا
السعودية اليوم

التعليم تستعد للعام الدراسي.. والغياب وطول الدراسة...

السعودية اليوم
تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق
السعودية اليوم

تحذير من أمطار وسيول وضباب بعدة مناطق

السعودية اليوم
لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 
السعودية اليوم

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض...

السعودية اليوم
الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي
آخر الاخبار

الاتحاد والهلال في كلاسيكو سعودي بطابع عالمي

آخر الاخبار
فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار
الترفيه

فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

الترفيه