مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج في مركبة يقودها 5607 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في صبيا.

وفي القصيم، تم ضبط مواطن قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وضبطت شرطة المدينة المنورة مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجه الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، فيما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين روجا مادة الإمفيتامين المخدر بخميس مشيط.

وفي نجران، ضبطت قوات الأمن مواطنًا قام باقتحام ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته في نجران.

ترويج الحشيش والشبو

أما في الطائف، فتم القبض على مواطنين روجا مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية.

وألقت شرطة المدينة المنورة القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بترويج مادتي الشبو والحشيش المخدرتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في ينبع.

وفي الرياض، تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن أوقفا مركبتيهما في طريق عام وعرقلا حركة السير، مخالفين الآداب العامة، ومعرضين حياة الآخرين للخطر.

أما في طبرجل، تم ضبط مواطنين روجا الحشيش، وفي مكة تم ضبط مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي.