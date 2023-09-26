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تم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
مروجو مخدرات ومخالفون للذوق العام بقبضة رجال الأمن
المواطن - فريق التحرير

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استعرض الأمن العام من خلال مقطع فيديو لحظة القبض على عدد من مروجي المخدرات والمخالفين خلال الأيام الماضية، والذين تم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل البيانات الأمنية

وتضمن الفيديو الذي كشف تفاصيل البيانات الأمنية خلال الفترة الماضية ونشره الأمن العام بحسابه بمنصة إكس ما يلي:

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* مواطن روج مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو في جازان.

* مواطن روج مادتي الحشيش والإمفيتامين ومادة الميثامفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض.

* مواطنان ارتكبا سلوكيات وألفاظ منافية للآداب العامة بحفر الباطن.

* 8 مواطنين تشاجروا جماعيًّا في أحد الأماكن العامة وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالطائف.

* 4 مواطنين عطلوا حركة السير في أحد الطرق بتبوك وجارٍ القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

* 3 مواطنين تشاجروا بينهم في أحد الأماكن العامة بالخرمة وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

* 3 مواطنين رفعوا لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية بتربة وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

* مواطنان روجا مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالجوف.

* 3 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بأبها.

* مواطن روج 2034 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بالأحساء.

*مقيمان من الجنسية الهندية روجا 45 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بجازان.

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