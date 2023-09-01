مروج الإمفيتامين في صبيا بقبضة الأمن

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه (8,646) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة بمركبة يقودها في محافظة صبيا.

ونوه الأمن العام، عبر حسابه بمنصة “إكس”، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.