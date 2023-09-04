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ألقاها في فني الأشعة

مريض يلقي قصيدة أثناء إجراء أشعة مقطعية

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
مريض يلقي قصيدة أثناء إجراء أشعة مقطعية
المواطن - فريق التحرير

في مشهد غير مألوف، واجه مريض قلقه وتوتره داخل غرفة إجراء الأشعة المقطعية بإلقاء قصيدة في فني الأشعة، فيما وثق الفني مقطع فيديو للمريض وهو يلقي قصيدته.

وكان المريض يقول في قصيدته: إما اكفني يا ابن عمي وإلا اعفني.. وإلا تراني بأصلب أصواتي وبصيح.. في داخل صندوق الأشعة دفني.. ما كنه إلا تابوت موتان المسيح.

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تفاعل بين رواد إكس

وأثار الفيديو تفاعلًا بين رواد منصة إكس، حيث اختلفت الآراء بين المتابعين فمنهم من قال إنه لا يجب إفشاء خصوصية المرضى، بينما رآه آخرون من زاوية طريفة وفكاهية.

الأشعة المقطعية

والأشعة المقطعية هي اختبار طبي تشخيصي يعتمد على الأشعة السينية من خلال تكوين صورة ثلاثية الأبعاد لأعضاء الجسم الداخلية من عدة صور ثنائية الأبعاد تلتقط حول محور ثابت للدوران، تعود تسمية الأشعة المقطعية بهذا الاسم إلى كون هذه الطريقة تعطى صورًا شعاعية على شكل مقاطع للجسم.

توفر صور التصوير المقطعي للأعضاء الداخلية والعظام والأنسجة الرخوة والأوعية الدموية تفاصيل أكثر من الأشعة السينية التقليدية، خاصة عند تصوير الأنسجة الرخوة والأوعية الدموية. وتسمى الأشعة المقطعية أيضًا بالتصوير الطبقي المحوري، والتصوير المقطعي المحوري المحوسب، والتصوير المقطعي العامودي على المحور المحوسب.

 

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