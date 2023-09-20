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دفع مبلغ تأمين إلزامي 50000 ريال

مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم 4 أكتوبر المقبل في تمام العاشرة صباحًا.

استبعاد بعض السيارات

ونوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

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شروط المزاد

وبحسب ما ذكرت هيئة الزكاة جاءت الشروط كما يلي:

  • دفع مبلغ تأمين إلزامي 50,000 ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
  • تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.
  • يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

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