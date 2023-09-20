مزاد علني لبيع بضائع وسيارات في جمرك ميناء الملك عبد العزيز

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم 4 أكتوبر المقبل في تمام العاشرة صباحًا.
ونوهت الهيئة إلى أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات والبضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
وبحسب ما ذكرت هيئة الزكاة جاءت الشروط كما يلي: