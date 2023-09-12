مزايا وأسعار هواتف iPhone 15 الجديدة

نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، إصدارات مؤتمر أبل الجديد، وهي سلسلة iPhone 15 التي طال انتظارها بما في ذلك iPhone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max.

أجهزة iPhone الجديدة

وأصدرت أبل جيلًا جديدًا من أجهزة iPhone، وهي سلسلة iPhone 15، والتي تتميز بعدد من الإمكانيات التي ينتظرها عشاق الهواتف، وسيكون السعر الأعلى لـ iPhone 15 Plusمقاس 6.7 بوصة والذي يحصل على بطارية أكبر، ولكن بكاميرتين فقط.

ونشر السبيعي على حسابه بمنصة “إكس”، الإصدارات بمميزاتها، ومن أبرزها أن كل من iPhone 15 Pro و15 Pro Max على شريحة A17 Bionic من الجيل التالي إلى جانب ذاكرة إضافية.

مزايا هواتف iPhone 15

فيما يكون هاتف iPhone 15 Pro Max هو أول iPhone على الإطلاق مزود بكاميرا تكبير منظار ستكون قادرة على التكبير أبعد بكثير من كاميرا 3X الحالية.

ويحتوي أيضًا على معالج A17 Bionic رام 8 جيجا، وحواف أرق، ويأتي بـ4 ألوان هم (أسود، فضي، أزرق، ورمادي).

ومن المقرر أن يتم الطلب المسبق عليهم من 15 سبتمبر الجاري، وتبدأ الأسعار ما بين 3399، و4199 ريالًا.