مساجد البحرين تقيم صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

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تنفيذًا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أدت جموع المصلين صلاة الغائب على ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة، وضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في دولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة اليوم بجميع جوامع ومساجد مملكة البحرين.
وبحسب وسائل الإعلام البحرينية، توجه خطباء المساجد خلال خطب صلاة الجمعة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن يمن بشفائه على الجرحى والمصابين، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الشرور والمحن.
وكان حمد بن عيسى، قد أصدر توجيهاته أمس الأول بإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلزال الذي وقع في المملكة المغربية الشقيقة وضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في دولة ليبيا الشقيقة.