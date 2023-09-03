مساند: طالب الفسخ يتحمل تكلفة إلغاء العقد

أعلن برنامج مساند أنه يجوز لأي من طرفي عقد استقدام العمالة المنزلية إلغاء العقد أو فسخه على أن يتحمل التكلفة المالية المقررة وفق الأنظمة.

وتلقى البرنامج سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل مكتب الاستقدام يقدر يلغي العقد من جهته أم فقط أنا اللي أقدر ألغيه؟” ورد بالقول: يمكن لأي من الطرفين إلغاء طلب التعاقد خلال الخمسة أيام من بعد دفع تكلفة الاستقدام عبر بوابة مساند ويسترجع الطرف الثاني كامل مبلغ التعاقد ويمكن الإلغاء بعد مضي خمسة أيام على أن يتحمل طالب الفسخ تكلفة إلغاء وفسخ العقد.

رفض التأشيرة

وفي سياق متصل تلقى البرنامج سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: “قدمت تأشيره وصارت مرفوضة كيف ألغي الطلب وأسترد المبلغ؟” ورد عليه بالقول:” لا يمكن حذف الطلب المقدم مسبقًا، كما أن تكلفة الخدمة الإلكترونية (150) ريالًا غير شاملة لضريبة القيمة المضافة لكل طلب مقبول، وفي حال رفض الطلب بإمكانكم تقديم طلب جديد والاستفادة من الرصيد أو طلب استعادة المبلغ من خلال حسابك في مساند – الملف الشخصي- استعادة المبالغ”.

منصة مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.